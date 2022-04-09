Отец с дочерью хотели вывезти заграницу элитные иномарки: среди них – Ferrari
Источник:телеграм ГПСУ
Пограничники сообщили о случае, когда отец с дочерью хотели вывезти заграницу элитные иномарки. Выяснилось, что подписи владельцев авто в поручениях были подделаны.
В Государственной пограничной службе сообщили о попытке незаконного пересечения двумя украинцами границы на элитных автомобилях.
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Отец с дочкой хотели вывезти заграницу элитные иномарки
Двое граждан Украины – отец с дочерью – направлялись заграницу на Mercedes и Ferrari 2019 и 2017 годов выпуска,
– сообщили пограничники.
В ГПСУ установили, что подписи владельцев авто в поручениях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины.
Водителей вместе с иномарками передали в Национальную полицию.
Машины, которые пытались вывезти украинцы / Фото ГПСУ
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