Отец еще не знает: детали беременности 11-летней девочки на Закарпатье

В Закарпатской области живет девочка, которая забеременела в 11 лет. Будущая роженица уже находится на 34 неделе. СМИ рассказали подробности об отце ребенка. Оказалось, что он родом из Киева.

Ребенка зовут Биана. Врачи отметили, что состояние беременной удовлетворительное. Семья девушки проживает в одном из ромских поселений.

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Мать девочки говорит, что ответственность за воспитание ребенка и внука возьмет на себя.

Отец не знает о беременности

Отец будущего ребенка живет в Киеве. Он вроде еще ничего не знает о беременности.

С Бианой мужчина познакомился, когда ее семья работала в Киевской области на одной свалке. Правда, не знают также, кто этот человек и как его зовут.

У Бианы должен быть мальчик

Мать беременной рассказала, что у них в семье есть трое детей. У Бианы же должен родиться мальчик. Хотят назвать Александром.

Бианка сама решила рожать,

– говорит ее мама.

Будут делать кесарево сечение

Девочка сейчас должна была учиться в 6 классе. Однако поехала в Киев, поэтому пришлось покинуть учебу.

По словам медиков, беременность протекает нормально. Правда, у ребенка еще не сформировалась тазово-мышечная система. Поэтому придется делать кесарево сечение. Более того, в Береговской районной больнице рассказали, что Биана поступила с угрозой преждевременных родов на 32 неделе беременности. Теперь ее состояние стабилизировалось.

Полиция открыла дело

Биана проживает в селе Гати на Береговщине. Врачи утверждают, что беременности в 11-летнем возрасте на Закарпатье еще не было. В Береговском городском совете и в полиции региона обеспокоены.

Правоохранители даже открыли уголовное производство, но никто из родственников девочки к ним не обращался.