Отец с инвалидностью воспитывал сына как мог: что известно о смерти 12-летнего мальчика в "Артек

В детском лагере "Артек" под Киевом, 12 сентября умер 12-летний Павел. Семья жила скромно, так как у отца инвалидность и он сам воспитывал мальчика.

Семья жила на социальные выплаты. Также отец мальчика летом продавал цветы.

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Отец лечился и самостоятельно воспитывал мальчика

До 2015 года Игорь Теровець работал на стройке. Однако впоследствии у него обнаружили тяжелую форму сахарного диабета – мужчина перенес операцию на ноге. Позже обнаружили остеомиелит.

В 2018 году местное издание "Кировоградская Правда" писало, что мужчине нужно 35 тысяч гривен, чтобы спасти ногу от ампутации. В течение нескольких лет Игорь перенес операции и ампутации, у него был перелом ноги, ему вставляли спицы.

Сейчас у Игоря инвалидность, он передвигается на инвалидной коляске и не может работать. Мужчина в последнее время собирал деньги на имплантат.

Жили на социальную помощь

Сына Игорь воспитывал сам. Семья живет на пособие, но также отец продавал цветы возле супермаркета. На одном из видео, которое попало в соцсети, Игорь рассказал, что выращивает цветы летом и торгует ими. Павел помогал отцу.

Мужчина выращивал цветы и продавал их людям: смотрите видео

В мае у мальчика умерла бабушка – мама Игоря, а о родной матери Павла ничего неизвестно. Однако волонтер Елена, которая помогает мужяине, рассказала – в семье есть еще один старший сын.

Семья очень бедна. Отец сам мог тянул своего сына, он был смыслом всей его жизни. Они жили на социальную помощь,

– рассказала женщина.

В Кировоградской ОГА рассказали, что семья состояла на учете как попавшая в сложные жизненные условия.

Сейчас отец мальчика поехал в Киев, чтобы получить результаты вскрытия. Похороны ребенка назначили на 14 сентября.

Что известно о смерти 12-летнего Павла

Мальчика 12 сентября примерно в 9:00 стало плохо – он пожаловался на плохое самочувствие. К ребенку пришел врач и осмотрел его. После – оставил мальчика одного.

Юрист лагеря рассказал, что ориентировочно в 12:40 он упал в обморок. Вызвали скорую, и ребенка не спасли.

Пока причины смерти неизвестны, точные выводы сделает только судмедэкспертиза.

Трагедия случилась в детском лагере "Артек" в Пуще-Водице под Киевом. Мальчик находился там с 3 сентября.

Предварительно известно, что мальчик жаловался на ухудшение здоровья в медсанчасти, где провел 2 дня. Издание сообщило, что у Павла "было что-то вроде ОРВИ".

Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку "Приватбанка": 5168 7554 5978 4738.