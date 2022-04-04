Отец полковника российской армии, проживающий в Николаеве, обратился к оккупантам

Насмотревшись на ужасы войны, на гибель мирных жителей, на страдания ни в чем не повинных людей, отец одного из российских полковников решил обратиться ко всем российским военнослужащим.

Он призвал российскую армию не выполнять преступные приказы и задуматься над тем, что происходит в Украине.

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Отец российского полковника родом из Украины обратился к россиянам

Игорь Лымарь родился в Николаеве. Здесь он окончил школу, после чего поступил в Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны имени генерала армии Плиева. Сейчас он полковник, заместитель командующего 45-й армией военно-воздушных сил Северного флота вооруженных сил России.

Отец полковника, 78-летний военный пенсионер Михаил Иванович Лымарь, до сих пор живет в Николаеве. Его частный дом расположен в Корабельном районе, над которым ежедневно пролетают ракеты, запущенные армией, где высокий пост занимает его сын.

Чтобы не поддерживать действия сына молчанием, Михаил призвал военнослужащих России, которые находятся на нашей земле, задуматься над своими действиями и не выполнять преступные приказы.

Этим вы сохраните свои жизни, не будет горя вашим матерям, вашим женам, вашим детям,

– отметил отец российского военного.

Михаил Иванович подчеркнул, что считает так называемую "спецоперацию" преступлением против человечества и всеми фибрами души ненавидит Путина. Он добавил, что, по его мнению, даже немецкие фашисты не делали того, чем занимаются россияне, в частности, в Мариуполе.

Сделайте все, чтобы не погибали военнослужащие, дети, жены, матери, отцы – одним словом люди. Они ни в чем не повинны,

– призвал российских военных Михаил Иванович.

Он также добавил, что, учитывая мужество украинской армии, он верит в нашу победу.

Смотрите обращение отца к полковнику российской армии – Видео с канала "Новости N"