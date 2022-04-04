Він закликав російську армію не виконувати злочинні накази та замислитися над тим, що насправді відбувається в Україні.

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Батько російського полковника родом з України звернувся до росіян

Ігор Лимар народився у Миколаєві. Тут він закінчив школу після чого вступив до Орджонікідзевського вищого зенітно-ракетного командного училища протиповітряної оборони імені генерала армії Плієва. Зараз він – полковник, заступник командувача 45-ї армії військово-повітряних сил Північного флоту збройних сил Росії.

Батько полковника, 78-річний військовий пенсіонер Михайло Іванович Лимар, досі мешкає у Миколаєві. Його приватний будиночок розташований у Корабельному районі, над яким щодня пролітають ракети, запущені армією, в якій високу посаду обіймає його син.

Щоб не підтримувати дії сина мовчанням, пан Михайло закликав військовослужбовців Росії, які перебувають на нашій землі, замислитися над своїми діями та не виконувати злочинні накази.

Цим ви збережете свої життя, не буде горя вашим матерям, вашим дружинам, вашим дітям,

– наголосив батько російського військового.

Михайло Іванович наголосив, що вважає так звану "спецоперацію" злочином проти людства та всіма фібрами душі ненавидить Путіна. Він додав, що, на його думку, навіть німецькі фашисти не робили того, чим займаються росіяни, зокрема у Маріуполі.

Зробіть усе, щоб не гинули військовослужбовці, діти, дружини, матері, батьки – одним словом люди. Вони ні в чому не винні,

– закликав російських військових Михайло Іванович.

Він також додав, що зважаючи на мужність української армії, він вірить у нашу перемогу.

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