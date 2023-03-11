Вопросы о Бандере, ток и гвозди, – священник рассказал о пытках в российском плену

Отец Василий Вырозуб из Одессы был одним из 3 священников, который вместе с экипажем спасательной лодки "Сапфир" 25 февраля 2022 отправился на остров Змеиный по, как тогда считалось, тела погибших защитников острова. Однако россияне захватили судно и весь экипаж в плен.

Священник ПЦУ и настоятель Свято-Троицкого храма Одессы пробыл в плену 70 дней. Сначала его и других членов экипажа спасательной лодки удерживали во временно оккупированном Крыму, а затем отвезли в Белгородскую область.

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Как россияне пытали украинского священника

Вечером 24 февраля 2022 года после штурма острова Змеиный россиянами оборвалась связь с защитниками острова и появилась информация об их гибели. На следующий день спасательное судно "Сапфир" отправилось к острову, чтобы унести, как тогда считалось, тела погибших. Россияне пообещали украинцам гуманитарный коридор, но затем захватили лодку и взяли весь экипаж в плен.

Всех пленных увезли во временно оккупированный Крым. Там им устроили допросы. Отец Василий вспоминает, что тогда ему задавали абсурдные вопросы.

До последнего не верили, что капеллан и священник могут не работать с СБУ. Один вопрос, другой, третий. Один из вопросов: "Знаешь ли ты место или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?

– вспоминает священник.

Не знаем, прочитают ли это россияне, но место нахождения лидера ОУН Степана Бандеры совершенно не засекречено – он похоронен на кладбище в Мюнхене.

После допросов с абсурдными вопросами отца Василия и других членов экипажа отвезли в Белгородскую область, где их пытали. Отец рассказал, что россияне били пленных током и запихивали гвозди под ногти. Кроме того, пленникам не давали пищи и воды и даже запрещали спать.

Сейчас отец Василий молится о возвращении всех пленных домой, помогает военным и поддерживает их родных.

Бои за остров Змеиный

24 февраля 2022 года российский флагман черноморского флота крейсер "Москва" начал штурм острова Змеиный в Черном море. Украинские бойцы мужественно держали оборону, а ответ "российский военный корабль иди..." в ответ на предложение сдаться стал символом украинского сопротивления и несгибаемости.

Однако связь с островом исчезла. 2 дня защитников Змеиного считали погибшими. Экипаж "Сапфира" мог бы опровергнуть гибель наших воинов еще 25 февраля, если бы не коварный обман россиян и захват спасательного судна.

Защитники Змеиного оказались в российском плену. По меньшей мере, 33 воинов удалось вернуть из плена, однако еще есть те, кто остается в руках врага, поэтому работа продолжается.

В конце июня украинские воины завершили удачную военную операцию и после серии ударов россияне покинули остров, назвав свое поражение "жестом доброй воли". 4 июля на Змеином был поднят украинский флаг.