На отечественной технике: украинцы тренируются вместе со странами НАТО – Техника войны

Украина впервые приняла участие в учениях Combined Resolve 16 в Германии. Украинцы тренируются вместе с 12 государствами-членами и партнерами НАТО в новой военной технике украинского производства – БТР-4Е и БРЭМ-4РМ.

Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Техника от США и вертолеты для полиции

​​• В Германии на учениях Combined Resolve XVI стартовала активная фаза. Во время одного боя украинская пехота и бронетехника смогла избежать засады условного противника, уничтожив при этом 5 единиц бронетехники.

​• Госконструкторское бюро "Луч" успешно представило свою продукцию на международной оборонной выставке EDEX-2021. Предприятие продемонстрировало образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар", макеты ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун" и другие.

​​• В Украину направляется очередная военно-техническая помощь из США в рамках поддержки. Также в страну уже прибыла военная помощь из Литвы. Это первая часть заявленной военной поддержки согласно постановлению литовского правительства.

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​• В Украину прибыла финальная партия вертолетов H145 для Нацполиции. Воздушные суда производства компании Airbus приземлились в Международном аэропорту Львова. В Украину поставляют версии Н145 D3.

​​• Отечественный производитель продемонстрировал 7 модификацию высокомобильного миномета Барс-8ММК. В обновленной версии упрощена гидравлическая система развертывания и установлена автономная метеостанция. Такие улучшения позволяют быстрее наводить оружие на цель.

​• Объем производства предприятий концерна "Укроборонпром" за 3 квартала 2021 года выросли на 27,4% и составили 26,8 миллиарда гривен. Предприятия с начала года произвели, модернизировали и отремонтировали 3 151 единицу вооружения и военной техники.

Радар на Аляске и бронемашины для Польши

​​• Агентство противоракетной обороны США завершило строительство радиолокационной станции на Аляске, что будет защищать от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет. Радар LRDR создан для обнаружения воздушных целей на большом расстоянии и высоте.

​• Испанская компания UROVESA доставила португальской армии последнюю партию бронемашин различных типов на базе VAMTAC ST5. Партия насчитывает 139 машин, а именно: военно-транспортные средства, командирские машины, машины для медицинской эвакуации и машины спецназначения.

​• Полк британской артиллерии начал получать комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre на замену Rapier. Комплекс может одновременно отслеживать 24 цели и состоит из 3 компонентов: радара, системы передачи данных и зенитных ракет.

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​​• В Турции на среднем квадрокоптере Cargo-150 интегрировали систему сброса минометных боеприпасов TOGAN. Дрон с новой системой может нести до 4 мин калибром 81 миллиметр. Аппарат способен перевозить до 150 килограммов груза на скорости 100 километров в час.

​​• Минобороны Польши подписало контракт с США на поставку 300 подержанных бронемашин Cougar. Это транспортное средство класса MRAP, разработанное с целью защиты пехоты от стрелкового оружия, наземных мин и самодельных взрывных устройств.