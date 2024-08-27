Циничная атака по гражданским: все о ракетном ударе по отелю в Кривом Роге

Поздно вечером 26 августа 2024 года российские захватчики ударили по гражданскому объекту в Кривом Роге. Впоследствии стало известно, что под вражеской атакой оказался отель "Аврора".

К сожалению, в результате ракетной атаки есть погибшие и раненые. Все, что известно об ударе по отелю, – передает 24 Канал.

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Очередное преступление против человечности

Поздно вечером, а именно в 23:10, в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что существует угроза применения врагом баллистического вооружения. Уже буквально через 10 минут в Кривом Роге прогремел мощный взрыв.

Впоследствии взрыв прокомментировал Александр Вилкул, который заявил о "плохих новостях".

Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей,

– написал он в сети после взрыва.

В то же время местные СМИ начали сообщать, что под ударом оказался гражданский объект – отель "Аврора". В сети сообщали, что в нем были гражданские люди.

В полночь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также опубликовал сообщение, в котором написал: "Россия – страна-террорист".

Враг ударил баллистикой по отелю

Впоследствии стало известно, что россияне ударили по отелю баллистической ракетой. Местные власти долго не подтверждали, что под атакой оказался именно отель.

Так, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 01:01 в сети написал, что россияне совершили очередное преступление против человечности.

Кривой Рог... Очередное преступление россиян... Из-за атаки изуродован гражданский объект. Предварительно, одна погибшая и четверо раненых. Под завалами могут быть люди,

– написал он в сети.

Утром в ГСЧС подтвердили, что оккупанты ударили по отелю в Кривом Роге.

В полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание,

– сообщили спасатели.

Последствия удара по Кривому Рогу – больше в галерее

Кроме отеля, повреждены также 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

К сожалению, в результате ракетного удара есть погибшие и пострадавшие. Так, по состоянию на 10:00 27 августа известно о 2 погибших – женщине и мужчине. Кроме того, пострадали 5 человек, которых спасли из-под завалов:

43-летняя женщина в тяжелом состоянии,

37-летний мужчина в среднем состоянии,

трое пострадавших получили легкие травмы и оправляться будут дома.

Пока неизвестна судьба еще 2 человек. По информации местных властей и спасателей, они могут быть под завалами. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

Отель в Кривом Роге после ракетного удара: смотрите видео

Сейчас на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС уже оказали помощь 11 взрослым и 2 детям.