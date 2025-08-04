Во Львове горел отель "Власта", пожар охватил верхние этажи здания. В ГСЧС рассказали, как тушили пожар.

Помещения на момент прибытия спасателей были очень задымлены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.

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Как тушили пожар в гостинице "Власта" во Львове?

4 августа в 12:23 спасатели получили сообщение о пожаре в здании гостиницы "Власта" на улице Клепаривской во Львове.

На момент прибытия пожарных помещения здания уже были очень задымлены, с верхних этажей выбивался черный густой дым.

Такие условия затрудняли поиск очага возгорания и эвакуацию людей.

Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек, в спасательных устройствах. 6 человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова,

– рассказали в ГСЧС.

В 13:04 пожар уже локализовали, а в 13:26 ликвидировали. К тушению привлекли 70 спасателей и 14 единиц спецтехники.

В каких условиях ГСЧС тушили пожар в гостинице "Власта"