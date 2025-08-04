Приміщення на момент прибуття рятувальників були дуже задимлені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Львівській області.

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Як гасили пожежу у готелі "Власта" у Львові?

4 серпня о 12:23 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в будівлі готелю "Власта" на вулиці Клепарівській у Львові.

На момент прибуття вогнеборців приміщення будівлі вже були дуже задимлені, з верхніх поверхів вибивався чорний густий дим.

Такі умови ускладнювали пошук осередку займання та евакуацію людей.

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей, у рятувальних пристроях. 6 людей госпіталізували до медичних закладів Львова,

– розповіли у ДСНС.

О 13:04 пожежу вже локалізували, а о 13:26 ліквідували. До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

В яких умовах ДСНС гасили пожежу у готелі "Власта"