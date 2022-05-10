Отказ будет означать, что Украину пытаются обмануть, – Кулеба о кандидатстве в ЕС

Украина надеется получить статус кандидата на вступление в Евросоюз летом 2022 года. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отказ будет означать, что нас хотят обмануть.

Украина сейчас – единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основан ЕС, подчеркнул министр иностранных дел. Это нужно уважать.

Важно Украина сделала важный шаг на пути в ЕС, – Зеленский обратился к украинцам

Если мы не получим статус кандидата, значит только одно, что Европа пытается нас обмануть,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина не собирается с этим мириться.

Отметим, Кулеба 1 мая обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предоставление Украине кандидатства в ЕС, эмбарго на российскую нефть и эвакуацию из Мариуполя.

Вступление Украины в ЕС: на какой стадии процесс

Напомним, после полномасштабного нападения России Украина попросила о скором вступлении в Евросоюз – по сокращенной процедуре. Президент Владимир Зеленский подписал заявку 28 февраля.

Накануне 9 мая Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент показал вторую часть опросника от ЕС. Это анкета, которая позволит получить статус кандидата в Евросоюз. Ее первую часть Украина заполнила еще в середине апреля и передала Брюссель.

Когда опросник будет заполнен полностью, Еврокомиссия будет готовить Украине рекомендацию по соответствию критериям вступления в ЕС. После этого будут возможны полноценные переговоры по этому поводу.

К слову, в Офисе Президента тоже отмечали, что Украина хочет получить статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что процесс вступления в Евросоюз, по нынешним нормам, обычно длится годами. Поэтому он призвал европейское сообщество к масштабным реформам и обновлению правил.

В Германии же призвали не давать Украине "пустых обещаний". Глава МИД Анналена Бербок сказала, что действительно неизвестно, когда Украина будет в ЕС. Причиной она назвала войну.

Может заинтересовать – Шарль Мишель посетил Одессу: о чем говорил с Зеленским: