Отказ будет означать, что Украину пытаются обмануть, – Кулеба о кандидатстве в ЕС
Источник:Financial Times
Украина надеется получить статус кандидата на вступление в Евросоюз летом 2022 года. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отказ будет означать, что нас хотят обмануть.
Украина сейчас – единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основан ЕС, подчеркнул министр иностранных дел. Это нужно уважать.
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Если мы не получим статус кандидата, значит только одно, что Европа пытается нас обмануть,
– сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина не собирается с этим мириться.
Отметим, Кулеба 1 мая обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предоставление Украине кандидатства в ЕС, эмбарго на российскую нефть и эвакуацию из Мариуполя.
Вступление Украины в ЕС: на какой стадии процесс
Напомним, после полномасштабного нападения России Украина попросила о скором вступлении в Евросоюз – по сокращенной процедуре. Президент Владимир Зеленский подписал заявку 28 февраля.
- Накануне 9 мая Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент показал вторую часть опросника от ЕС. Это анкета, которая позволит получить статус кандидата в Евросоюз. Ее первую часть Украина заполнила еще в середине апреля и передала Брюссель.
- Когда опросник будет заполнен полностью, Еврокомиссия будет готовить Украине рекомендацию по соответствию критериям вступления в ЕС. После этого будут возможны полноценные переговоры по этому поводу.
- К слову, в Офисе Президента тоже отмечали, что Украина хочет получить статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что процесс вступления в Евросоюз, по нынешним нормам, обычно длится годами. Поэтому он призвал европейское сообщество к масштабным реформам и обновлению правил.
В Германии же призвали не давать Украине "пустых обещаний". Глава МИД Анналена Бербок сказала, что действительно неизвестно, когда Украина будет в ЕС. Причиной она назвала войну.
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