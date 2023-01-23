Вечный бизнес под угрозой: как отказ от поставок Украине оружия повлияет на Германию

В 90-х немцам очень красиво удалось "впарить" свои танки времен противостояния Варшавскому договору многим соседям в Европе и НАТО. То есть на немецкую технику подсадили кучу стран. Потом они десятилетия должны были договариваться с немцами об апгрейде старых танков, запчастях и возможных новых контрактах.

Германия перешла с конвейера на мануфактурное производство

Казалось бы, это крутой и вечный бизнес. Но в мире в мире никто не воевал, поэтому постепенно сокращались военные части в самой Германии.

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Страны, которые могли позволить себе дорогие немецкие танки, не воюют. Владение западным оружием для них – фактор сдерживания. Друг друга выкашивают по всему миру с помощью мачете или "Калашникова". Поэтому постепенно сокращалось и производство. Фактически вместо конвейера – мануфактурное производство.

К тому же, новые контракты на поставку оружия политически блокировались. Всегда были какие-то лающие профсоюзы, зеленые или леваки, которые были против поставки оружия тому или иному режиму. Именно поэтому многие западные страны так горячо схватились за российский рынок, потому что это хоть и не очень демократия, но и не какая-нибудь Саудовская Аравия.

Как Саудовская Аравия не захотела немецких танков

Кстати, о саудитах. Каждый контракт на большое количество военной техники – это не столько об экономике, сколько о политике. В течение 2011 – 2016 годов Саудовская Аравия хотела купить у немцев Leopard 2 в новейшей модификации. Сначала через испанскую лицензируемую фирму, а затем напрямую у немцев.

Речь шла о контракте то более чем на 200, то на 800 танков. Общая цена танкового контракта могла бы достичь 18 миллиардов евро – отличная сделка для Kraus Maffei Wegmann (KMW). Но германские политики были против и тянули время. Как всегда, против были левые, зеленые и социал-демократы (привет Шольцу).

Начались политические споры (как сейчас), тянули время, рассказывали о правах человека-женщин-геев-меньшинств-животных и т.д. Саудиты все это выслушали и отказались от контракта. Соответственно KMW сокращало персонал, потому смысла держать столько рабочих мощностей не было. Вместо производства танков занимались модернизацией и ремонтами.

И тут вдруг война с Украиной... Оказалось, что танки снова нужны в большом количестве. Уровень танковых потерь на этой войне – тысячи единиц в год. То же с ремонтами.

Полякам немецкие танки тоже не нужны

Еще до войны немцы начали терять танковый рынок Польши, имеющей одну из самых больших армий Европы. В 2022 году поляки окончательно пересели на южнокорейские K2 – их заказали 1 000 штук. Еще 250 подержанных Abrams заказали у американцев.

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То есть, немецкие Leopard и остатки PT-91 Twardy будут постепенно не нужны полякам. Скорее всего, их постепенно отдадут нам. Именно поэтому поляки активно провоцируют немцев дать разрешение на передачу танков Украине уже сейчас.

В свою очередь немцы ничего не смогли предложить полякам. Такое количество танков немцы выработать не могут. Точнее, не смогут выработать быстрее корейцев. Кроме того, промедление в помощи Украине в решающие моменты еще долго будут вспоминать немцам по всей Восточной Европе.

Вместо активной помощи Украине были предложены многочисленные "Ringtausch" – обмен оружием по кругу, когда одна страна отдает Украине старое советское оружие, а Берлин ей за это – образцы немецкого вооружения. Так чехи и поляки вместо советских Т-55/Т-72 получили по 30 немецких единиц Leopard. Но их еще физически не передали, ведь сначала их нужно выработать или модернизировать. То же с предложением киприотов о Т-80 – вместо них они хотят новые Leopard 2, а их нет.

Параллельно нужно поставлять танки Leopard 2 по действующему венгерскому контракту. Там всего 44 штуки, но контракт до конца еще не исполнен.

А еще Норвегия собирается выбрать для своей армии новый танк. Это будет либо южнокорейский К2, либо Leopard 2. Норвежцы, вероятно, очень активно смотрят на позицию немцев и то, сколько единиц они могут выработать.

И вот вдруг идет война в Украине. И миру снова нужны танки. Сотнями, тысячами штук.

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Шанс для корейцев и американцев

Если собрать Leopard по европейским странам и передать Украине, часть из них будет уничтожена, часть будет ремонтироваться. Немецкая танковая отрасль на несколько лет перейдет в "украинский" режим. Однако конкуренты бодрствуют, поэтому за это время на рынок Европы могут зайти корейцы и американцы.

То есть войну против России мы выигрываем, но рынок для германских танков может быть потерян. Поэтому Шольц и Ко ведут такую "предательскую" для Украины политику. Однако на самом деле у всех стран есть свои интересы. Пока немцы не договорятся о будущих контрактах и разделе рынка, мы не увидим Leopard в Украине. Переговоры продолжаются, но какой-то прогресс точно есть.