Что может грозить военнообязанному за отказ от повестки и ВВК: объяснение юриста

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины обязаны являться по повесткам и проходить военно-врачебную комиссию. За отказ от выполнения этих требований предусмотрена административная ответственность.

За избежание обязанности военнообязанные должны заплатить штраф. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало для УНИАН.

Что может грозить военному за отказ от повестки и ВВК?

По словам адвоката, в 2026 году ответственность за неявку по повестке остается без изменений.

Обратите внимание! За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. В то же время, если лицо признает вину и оплатит штраф добровольно до передачи дела в исполнительную службу, оно может заплатить 50% минимальной суммы – 8 500 гривен.

В случае неуплаты штраф удваивается, а дело передается в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.

Кроме того, лицо могут объявить в розыск ТЦК, о чем появится сообщение в приложении Резерв+. Адвокат также отметила, что формальный отказ от получения повестки при личном вручении не освобождает от обязанностей. В таком случае составляется акт об отказе, а полицейские могут принудительно доставить человека в территориальный центр комплектования.

Кроме того, отказ от прохождения ВВК также считается нарушением правил воинского учета и влечет за собой штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Бекало подчеркнула, что даже наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности являться по повестке в ТЦК, в частности для обновления данных или прохождения медкомиссии. В то же время это не означает автоматический призыв на службу.

Что известно о новых правилах бронирования и оформления отсрочек?