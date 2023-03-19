Отказаться от получения повестки невозможно: что чревато

Во время общей мобилизации в Украине получить повестку могут все мужчины 18-60 лет. Отказаться невозможно, кроме случаев, когда лица, пытающиеся вручить повестку, нарушают процедуру вручения.

Об этом рассказал адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой. По его словам, других условий и оснований для отказа от повестки просто нет.

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В случае, если работниками ТЦК и социальной поддержки соблюдены все процедурные требования, то без наступления негативных для лица последствий отказаться от получения повестки невозможно,

– отметил адвокат.

Отрицательные случаи в случае отказа от повестки – привлечение к административной или уголовной ответственности.

Ответственность за неявку в ТЦК

Также Станислав Полевой объяснил, что будет, если не прийти в ТЦК после вручения повестки.

По его словам, работники ТЦК и СП могут составить протокол о привлечении лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета" на основании которого руководитель ТЦК может вынести постановление и наложить на лицо штраф в размере от 850 гривен до 1700 грн.

Кроме того, Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210 -1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время адвокат рассказал, что для его личной практики нередки случаи, когда после получения повестки военнообязанный не прибывал в ТЦК и СП и никаких негативных последствий, о которых упомянутое выше к нему применено не было.