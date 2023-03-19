Про це розповів адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий. За його словами, інших умов та підстав для відмови від повістки – просто немає.

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У випадку, якщо працівниками ТЦК та соціальної підтримки дотримано усіх процедурних вимог, то без настання негативних для особи наслідків відмовитись від отримання повістки неможливо,

– зазначив адвокат.

Негативні випадки у випадку відмови від повістки – це притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Відповідальність за неявку в ТЦК

Також Станіслав Польовий пояснив, що буде, якщо не прийти до ТЦК після вручення повістки.

За його словами працівники ТЦК та СП можуть скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку" на підставі якого керівник ТЦК може винести постанову та накласти на особу штраф у розмірі від 850 гривень до 1700 гривень.

Крім того, Національна поліція за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, чи органів СБУ здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на 3 години) та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зверніть увагу! Водночас адвокат розповів, що з його особистої практики, непоодинокими є випадки, коли після отримання повістки військовозобов'язаний не прибував до ТЦК та СП і жодних негативних наслідків, про які згадано вище щодо нього застосовано не було.