Отказ от повестки: предусмотрено ли наказание и какой максимальный штраф грозит уклонителю

За отказ от повестки или укрывательство после ее получения мужчины будут нести ответственность. В Украине предусмотрены несколько видов наказаний за соответствующие действия.

Наказание уклонистам будет избираться в зависимости от вида повестки, которую они проигнорировали. Следовательно, это может быть административная или уголовная ответственность. 24 канал разобрался как избежать недоразумений с территориальными центрами комплектования.

Важно Следует ли ожидать расширения мобилизации в Украине: в Генштабе дали окончательный ответ

Итак, прежде всего напомним, какие есть виды повесток:

на прохождение срочной военной службы, их сейчас не выдают.

на уточнение данных. Если его вручили, и лицо не явилось, за это предусмотрена административная ответственность.

на прохождение военно-врачебной комиссии. Здесь тоже административная ответственность

В случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.

Административная ответственность: какие штрафы могут ожидать уклонистов

В Украине военнообязанным грозит ответственность за не постановку на военный учет в виде штрафов.

Однако это не существенное правонарушение, штраф можно получить только за нарушение правил военного учета.

Для военнообязанных предусмотрены штрафные санкции от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение в течение года – от 850 до 1 700 гривен.

Когда предусмотрена уголовная ответственность

Максимальный штраф за административное правонарушение – 8500 гривен. Он может быть назначен в случае повторного правонарушения, в частности, для должностных лиц на предприятиях.

Уголовная ответственность наступает для военнообязанных, прошедших военно-врачебную комиссию, признанных пригодными и если они получили мобилизационное распоряжение.

В этом случае за неявку призывника предусмотрена уголовная ответственность, максимальный срок – до 5 лет лишения свободы.

Когда отказ от повестки законен

Если в повестке ошибки в данных, неверно заполнена – это повод отказаться от вручения повестки, мужчина имеет на это право. В таком случае перед подписью следует сделать надпись в повестке, что она составлена с нарушениями.

Также информацию в повестку должны заполнять при лице, которому вручают повестку. Сам документ должен быть заполнен и подписан в военкомате до вручения.

Какие данные должны быть указаны в повестке:

ФИО, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦК (ранее военкомат), призыв на службу);

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Главное о мобилизации в Украине

На территории нашей страны уже 8 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Пока в Украине не планируют увеличивать темпы мобилизации.

Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, но есть исключения.

Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. Во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания войны, либо до объявления решения о демобилизации.

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