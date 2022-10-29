Отказ от повестки: предусмотрено ли наказание и какой максимальный штраф грозит уклонителю
За отказ от повестки или укрывательство после ее получения мужчины будут нести ответственность. В Украине предусмотрены несколько видов наказаний за соответствующие действия.
Наказание уклонистам будет избираться в зависимости от вида повестки, которую они проигнорировали. Следовательно, это может быть административная или уголовная ответственность. 24 канал разобрался как избежать недоразумений с территориальными центрами комплектования.
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Итак, прежде всего напомним, какие есть виды повесток:
- на прохождение срочной военной службы, их сейчас не выдают.
- на уточнение данных. Если его вручили, и лицо не явилось, за это предусмотрена административная ответственность.
- на прохождение военно-врачебной комиссии. Здесь тоже административная ответственность
В случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.
Административная ответственность: какие штрафы могут ожидать уклонистов
В Украине военнообязанным грозит ответственность за не постановку на военный учет в виде штрафов.
Однако это не существенное правонарушение, штраф можно получить только за нарушение правил военного учета.
Для военнообязанных предусмотрены штрафные санкции от 510 до 850 гривен. За повторное нарушение в течение года – от 850 до 1 700 гривен.Обратите внимание! Максимальный штраф за административное правонарушение – 8500 гривен. Он может быть назначен в случае повторного правонарушения, в частности, для должностных лиц на предприятиях.
Когда предусмотрена уголовная ответственность
Уголовная ответственность наступает для военнообязанных, прошедших военно-врачебную комиссию, признанных пригодными и если они получили мобилизационное распоряжение.
В этом случае за неявку призывника предусмотрена уголовная ответственность, максимальный срок – до 5 лет лишения свободы.
Когда отказ от повестки законен
Если в повестке ошибки в данных, неверно заполнена – это повод отказаться от вручения повестки, мужчина имеет на это право. В таком случае перед подписью следует сделать надпись в повестке, что она составлена с нарушениями.
Также информацию в повестку должны заполнять при лице, которому вручают повестку. Сам документ должен быть заполнен и подписан в военкомате до вручения.
Какие данные должны быть указаны в повестке:
- ФИО, год рождения и адрес;
- место работы;
- вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦК (ранее военкомат), призыв на службу);
- дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.
Главное о мобилизации в Украине
- На территории нашей страны уже 8 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.
- Пока в Украине не планируют увеличивать темпы мобилизации.
- Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, но есть исключения.
- Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. Во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания войны, либо до объявления решения о демобилизации.
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