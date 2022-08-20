Операция "банка с пауками", или По ком ударит запрет россиянам ездить в Европу

О закрытии Европы для россиян. Истерика их либералов ясна – отмена виз никак не повлияет на пропутинское ватное ядро.

Страна невыездных

В рф никогда не были заграницей 70% населения. Нетрудно догадаться, что как раз эти 70% и считают "гейропу" филиалом ада на земле, где всех притесняют, а детей заставляют становиться трансгендерами в первом классе.

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Пассивную вату не испугать

Активно ездят по Европам процентов 10. Остальные – выезжали на турецкие курорты и в дружественные республики типа беларуси.

Как подобный расклад влияет на электоральные настроения и вообще интеллектуальное развитие, мы очень хорошо понимаем – примерно такие цифры были у нас в Донецкой и Луганской области. Например, Харьковская – тоже восток, но проценты по выезду заграницу другие.

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Европейские решения ударят именно по либералам и их кормовой базе. Поможет ли это нам? Не очень. С другой стороны, возможно, закрытые в банке с пауками они как-то задумаются о том, что пассионарная часть общества несет большую ответственность за положение дел в своей стране, чем пассивная вата?

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