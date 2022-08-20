Країна невиїзних

В рф ніколи не були закордоном 70% населення. Не важко здогадатися, що якраз ці 70% і вважають "гейропу" філією пекла на землі, де всєх прітєсняют, а дітей змушують ставати трансгендерами в першому класі.

Рекомендуємо Як створити ОСББ в будинку і чому це краще, ніж ЖЕК

Активно їздять по Європах відсотків 10. Решта – виїжджали на турецькі курорти і в дружествєнниє рєспублікі типу білорусі.

Пасивну вату не злякати

Як подібний розклад впливає на електоральні настрої й узагалі інтелектуальний розвиток, ми дуже добре розуміємо – приблизно такі цифри були в нас у Донецькій і Луганській області. Наприклад, Харківська – теж схід, але відсотки щодо виїзду закордон інші.

Цікаве Чому українцям не варто допитуватися, чим саме вдарили по Криму

Європейські рішення вдарять конкретно по лібералах і їхній кормовій базі. Допоможе це нам? Не дуже. З іншого боку, можливо, закриті в банці з павуками вони якось замисляться над тим, що пасіонарна частина суспільства несе більшу відповідальність за стан справ у своїй країні, ніж пасивна вата?

Актуальне – Кулеба різко відповів на нитття росіян через заборону їздити до європейських країн: дивіться відео