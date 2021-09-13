Отказалась от нормальной жизни, – гимнастка Ризатдинова о пути к олимпийской медали

Украинские спортсмены приняли участие в торжествах по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета. Мероприятие состоялось при поддержке Группы Метинвест.

Свой путь к желанной олимпийской медали вспомнила художественная гимнастка Анна Ризатдинова. Она – бронзовый призер Олимпиады-2016 и чемпионка мира по упражнениям с обручем.

Спортсменка рассказала, что еще с детства ей приходилось от многого отказываться, фактически – от нормальной жизни. "Когда все ходили в садик, я шла на тернування. Когда все гуляли с друзьями, я шла на тренировку", – пояснила она.



Ризатдинова также отметила, что олимпийская медаль – это мечта, ради которой упорно работаешь, но даже самые большие усилия не могут гарантировать их осуществление.

"Поэтому для меня олимипйский спорт – это жизнь, а пьедестал – это его благословение. Я очень счастлива, но этот путь не для каждого. Не каждый выдержит его", – отметила гимнастка.



В торжественном мероприятии при поддержке Группы Метинвест принял участие и президент Владимир Зеленский. Он поздравил украинских спортсменов и тренеров. Группа Метинвест уже давно поддерживает олимпийский дух и даже проводит собственные олимпиады. В течение 15 лет там выделили более 255 миллионов гривен, чтобы развивать культуру и спорт в городах, где работают предприятия компаний.