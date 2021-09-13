Свій шлях до омріяної олімпійської медалі пригадала художня гімнастка Ганна Різатдінова. Вона – бронзова призерка Олімпіади-2016 та чемпіонка світу із вправ з обручем.

Спортсменка розповіла, що ще змалечку їй доводилося багато від чого відмовлятися, фактично – від нормального життя. "Коли всі ходили в садочок, я йшла на тернування. Коли всі гуляли з друзями, я йшла на тренування", – пояснила вона.

Різатдінова також зауважила, що олімпійська медаль – це мрія, заради якої наполегливо працюєш, але навіть найбільші зусилля не можуть гарантувати їх здійснення.

"Тому для мене оліміпйський спорт – це життя, а п'єдестал – це його благословення. Я дуже щаслива, але цей шлях не для кожного. Не кожен витримає його", – зазначила гімнастка.

В урочистому заході за підтримки Групи Метінвест взяв участь й президент Володимир Зеленський. Він привітав українських спортсменів і тренерів. Група Метінвест вже давно підтримує олімпійський дух й навіть проводить власні олімпіади. Впродовж 15 років там виділили понад 255 мільйонів гривень, аби розвивати культуру та спорт у містах, де працюють підприємства компаній.