Может ли Украина отказаться от Starlink: военный объяснил, есть ли альтернативы

В Украине вновь фиксируются сбои в работе системы Starshield, которая фактически является военной версией гражданской системы Starlink. Иногда даже звучат мнения о том, что нужно избавиться от этой системы и найти альтернативу.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по вооружению Defense Express, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" Иван Киричевский. По его словам, Украина действительно работает над собственной системой спутниковой связи. Но при этом отказываться от Starlink точно нельзя.

Почему Украине нужен Starlink?

Как подчеркнул Киричевский, определенные проблемы с работой Starlink действительно существуют. Это напрямую влияет на работу дронов-перехватчиков против "Шахедов". В то же время дискуссии о полном отказе от американской технологии носят в основном эмоциональный характер.

У нас не будет роскоши отказаться от Starlink в принципе. Даже если мы сможем полностью заменить все потребности отечественной системой спутниковой связи,

– отметил военный.

Может ли Украина отказаться от Starlink: смотрите видео 24 Канала

Он отметил, что работа над созданием отечественной спутниковой системы продолжается. А Украина, судя по открытым источникам, даже парадоксальным образом обретает собственные возможности для космических запусков. Однако военные реалии диктуют свои жесткие правила.

Военная машина всегда работает по принципу дублирования систем. То есть когда у нас появится полноценная альтернатива Starlink, сам Starlink не будет смысла списывать. Вдруг что-то сломается – понадобится замена,

– подчеркнул военный.

Добавим, что, по данным издания Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников, США могли вновь ограничить работу системы Starshield, чтобы усилить давление на Киев на фоне переговоров в Абу-Даби. Пока что Украина не получила объяснений, что именно произошло.