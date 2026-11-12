Чи може Україна відмовитися від Starlink: військовий пояснив, чи є альтернативи

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з озброєння Defense Express, військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд" Іван Киричевський. За його словами, Україна дійсно працює над власною системою супутникового зв'язку. Але при цьому відмовлятися від Starlink точно не можна.

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Чому Україні потрібен Starlink?

Як наголосив Киричевський, певні проблеми з роботою Starlink справді існують. Це безпосередньо впливає на роботу дронів-перехоплювачів проти "Шахедів". Водночас дискусії щодо повної відмови від американської технології є здебільшого емоціями.

У нас не буде розкоші відмовитися від Starlink в принципі. Навіть якщо ми зможемо всі потреби замістити вітчизняною системою супутникового зв'язку– зауважив військовий.

Чи може Україна відмовитися від Starlink: дивіться відео 24 Каналу

Він зазначив, що робота над створенням вітчизняної супутникової системи триває. А Україна, судячи з відкритих джерел, навіть парадоксальним чином набуває власних спроможностей для космічних пусків. Проте воєнні реалії диктують свої жорсткі правила.

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Воєнна машина завжди працює за принципом дублювання систем. Тобто коли у нас з'явиться повноцінна альтернатива Starlink, сам Starlink не буде сенсу списувати. Раптом щось поламається – потрібна буде заміна– підкреслив військовий.

Додамо, за даними видання Financial Times із посиланням на українських високопосадовців, США могли знову обмежити роботу системи Starshield, щоб посилити тиск на Київ на тлі переговорів в Абу-Дабі. Поки що Україна не отримала пояснень, що саме відбулося.