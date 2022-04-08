Отказы, рапорты и самоувечья: разведка об "успехах" российской мобилизации

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизация в стране-агрессоре не идет так гладко – оккупанты массово отказываются ехать воевать в Украину и всячески пытаются уклониться от призыва.

Чтобы не воевать на территории Украины, оккупанты прибегают к сокрытию и самоувечьям. Те, кто очень хочет жить, пишут рапорты и отказы.

Важно Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск из Сумщины

ГУР сообщает, что все подразделение российских спецназовцев, которое было в Сирии, отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. Отмечается, что за 2 дня борьбы с ВСУ подразделение потеряло около 30 военных.

По контракту россияне тоже не очень хотят служить – в Екатеринбурге только на разговор о возможном участии в войне в Украине согласилось меньше 1 процента военных запаса.

Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется,

– продемонстрировали статистику в разведке.

Пытаются спастись от бойни в Украине и уже мобилизованные. По данным разведки, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса с ранеными оккупантами, которые умышленно ранили себя – подавляющее большинство этих россиян имеют ранения ног.

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