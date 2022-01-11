Отказывался проходить тест: детали задержания пьяного полковника полиции Одессы

В Черновцах остановили автомобиль, за рулем которого был высокопоставленный правоохранитель из Одессы. Вероятно, он был навеселе, но тест проходить отказался. Кроме того, СМИ пишут о дорогой машине полицейского и предыдущих скандалах.

Инцидент произошел 8 января около 01:30 на улице Винниченко. Правоохранители остановили внедорожник. В патрульной полиции Черновицкой области 24 каналу подтвердили инцидент.

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Детали от полиции

Отметили, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Однако тест на алкоголь отказался пройти.

Тогда полицейские оформили протоколы по части 1 статьи 122 "Превышение скорости" и части 1 статьи 130 "Управление транспортным средством в состоянии опьянения" КУоАП. Все материалы передадут в суд.

В полиции Буковины не назвали имя нарушителя. Однако, по информации СМИ, это был начальник Управления стратегических расследований полиции Вячеслав Ефтений.

Машина за 200 тысяч евро

Журналисты пишут, что Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, которым управлял мужчина, стоил около 200 тысяч евро. Более того, в декларации полковника этой машины нет.

Видео с чиновником

В сети опубликовали видео, как правоохранитель пытался договориться с патрульными. Полицейский хотел решить все "полюбовно".

Задержанный назвал свое имя

В ролике слышно, как мужчина называет себя Вячеславом Валерьевичем. Полицейский говорит, что он полковник, а также рассказывает о своем "положении в системе". Кроме этого, от него прозвучало заявление, что "страну вс**ли в го*но".

Однако полицейские стояли на своем, не поддаваясь на провокации.

Смотрите видео, как задерживали полицейского: