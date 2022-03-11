Отказывался сотрудничать с россиянами: в Мелитополе оккупанты похитили мэра Федорова

Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа оккупантов. Федоров отказывался сотрудничать с захватчиками, потому его задержали и похитили.

О похищении сообщил Антон Геращенко. Он отметил, что похищение произошло примерно в 15:50.

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Оккупанты задержали Федорова в городском кризисном центре, где он решал вопрос жизнеобеспечения Мелитополя.

Полный текст сообщения:

Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.

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