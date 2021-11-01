Откладывал вакцинацию: в Житомире из-за коронавируса умер ветеран АТО

В больнице Житомира 30 октября от осложнений коронавируса умер Сергей Недашковский – ветеран АТО. Он поддерживал вакцинацию от COVID-19, однако не успел привиться.

Атошнику было всего 52 года. Его запомнили по позывному Тараскин.

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В последнем посте призывал вакцинироваться

В последней заметке на своей фейсбук-странице Недашковский призывал украинцев прививаться. По его словам, Украине трудно поставить точку в болезни, однако следует это сделать.

Не верьте никому. Вакцинируйтесь. Вы не понимаете, какая это страшная болезнь. Каждый день вашей жизни может быть последним. Прорвемся,

– подчеркивал ветеран АТО.

Мужчина имел большую загруженность на работе и общественном направлении. Именно из-за этого он не смог вовремя вакцинироваться.

Сергея Недашковского похоронили 31 октября на военном кладбище Житомира. У него остались мать, жена, сын и внучка.

Кем был ветеран АТО

Мужчина был старшиной, стрелком батальона спецназначения "Донбасс" Нацгвардии Украины. Он активно участвовал в военных действиях на Востоке страны на протяжении 2014 – 2015 годов. В ряды батальона вступил добровольно.

Атошник 16 февраля 2015 года во время боевых действий получил тяжелое ранение и контузию. Он потерял зрение на одном глазу и получил инвалидность.

После демобилизации ветеран АТО посвятил себя общественной деятельности и имел активную гражданскую позицию. Был патриотом Украины.

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