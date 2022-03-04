Отключен третий энергоблок, – ГСЧС о ситуации на Запорожской АЭС

Россияне обстреливают Запорожскую АЭС. Они уже попали в энергоблок. В ГСЧС говорят, что отключили третий энергоблок от единой энергосистемы.

В настоящее время работает только 4 энергоблок. Важно, что противопожарное состояние на АЭС – в пределах нормы.

Важно Из-за обстрелов оккупантов на Запорожской АЭС произошел пожар

Кстати, на обстрелы уже отреагировали президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат предостерег, если произойдет взрыв, он будет масштабнее Чернобыля в 10 раз.



Что делать, когда радиационная авария / Инфографика 24 канала