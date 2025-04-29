Жителей Черкасс призвали быть дома: скоро начнется возобновление газоснабжения

28 апреля из-за атаки дронами в Черкасской области возникли повреждения объекта газовой инфраструктуры, из-за этого около 117 тысяч потребителей остались без газа. Вечером удалось восстановить подачу газа для населения.

29 апреля с 10:00 потребителей, которые остались без газоснабжения, начнут подключать. Об этом сообщил в прямом эфире на фейсбуке городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, передает 24 Канал.

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Что известно

Бондаренко попросил горожан, у которых нет газа, оставаться дома и сотрудничать с бригадами газовой службы.

Работники "Черкассыгаз" будут на месте и будут делать все возможное, чтобы сегодня завершить полностью включение в ваших домах и обеспечить подачу голубого топлива.

– объяснил мэр.

Напомним, что утром Черкасщина потерпела массированный удар дронами. Около двух десятков "Шахедов" атаковали регион. Было попадание в газотранспортную сеть. Без газа остались около 117 тысяч потребителей и примерно 430 предприятий, среди которых крупные объекты, как "Азот", ТЭЦ, Черкассылеб, Черкассытеплокоммунэнерго.

По оценкам властей, возобновление газоснабжения может занять от двух до трех суток.

К слову, по состоянию на 19:00 газоснабжение для населения Черкасс начали подавать.