29 квітня з 10:00 споживачів, які лишилися без газопостачання, почнуть підключати. Про це повідомив у прямому ефірі на фейсбуці міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, передає 24 Канал.

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Що відомо

Бондаренко попросив містян, в яких немає газу, залишатися вдома і співпрацювати з бригадами газової служби.

Працівники "Черкасигаз" будуть на місці і робитимуть все можливе, щоб сьогодні завершити повністю включення у ваших оселях і забезпечити подачу блакитного палива. Ваша справа – тільки бути вдома і надавати доступ до газових приладів працівникам,

– пояснив мер.

Нагадаємо, що вранці Черкащина зазнала масованого удару дронами. З два десятки "Шахедів" атакували регіон. Було влучання в газотранспортну мережу. Без газу залишилися близько 117 тисяч споживачів і приблизно 430 підприємств, серед яких великі об'єкти, як "Азот", ТЕЦ, Черкасихліб, Черкаситеплокомуненерго.

За оцінками влади, відновлення газопостачання може зайняти від двох до трьох діб.

До слова, станом на 19:00, газопостачання для населення Черкас почали подавати.