На шоу "Поле чудес" спели песенку о том, как хорошо, что нет интернета: россияне возмутились

Кремль ограничивает доступ к сети в разных регионах, блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp и закрывает десятки VPN-сервисов, которыми люди пользовались для обхода этих запретов. Власти пытаются убедить россиян, что без интернета их жизнь станет лучше. Делает это как и обычно – путем пропаганды на ТВ.

20 марта в очередном выпуске российского шоу "Поле чудес" спели песню о пользе отключения интернета. Ее исполнила руководитель вокальной студии "Комильфо" из Волгограда Анастасия Серебрякова со своим детским коллективом. Об этом сообщает издание "Верстка".

Смотрите также Ограничения связи в Москве: доступ к интернету дали не всем

Как россиян пытаются убедить, что отключение интернета – это к лучшему?

В песне дети поют, что из-за отсутствия интернета "нет блогов и каналов", поэтому они играют в бадминтон.

Также в песне говорится о том, что "телефоны ни к чему" и что "монитора синий свет" не портит детям обед.

Кроме того, в песне призывают не волноваться из-за пропущенных уроков или занятий с репетитором, ведь "в жизни друзей видеть интереснее".

К слову, студия Серебряковой работает в муниципальном культурно-досуговом центре "21 век", основанном администрацией Волгограда. На сайте комплекса указано, что Анастасия – лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и получила благодарность от певицы Ольги Кормухиной.

Справка: Ранее на "Поле Чудес" появлялись участники войны против Украины. В 2024 году в программе участвовал Сергей Дырмейко, завербованный в ЧВК "Вагнер". В 2025 году ведущий Якубович подарил автомобиль бойцам бригады "Пятнашка", которые сидели в зале как зрители. Власти Украины обвиняли эту бригаду в военных преступлениях.

Это музыкальное выступление вызвало возмущение у россиян. В комментариях они пишут о том, что "отключение интернета – это не прогресс, а регресс", а страна возвращается в 80-е годы. Кроме того, пользователи осуждают использование детей в подобных номерах.

