На шоу "Поле чудес" спели песенку о том, как хорошо, что нет интернета: россияне возмутились
- На шоу "Поле чудес" исполнили песню о пользе отключения интернета, что вызвало возмущение у россиян.
- Пользователи сети в комментариях отмечают, что отключение интернета является шагом назад, и осуждают использование детей в пропагандистских номерах.
Кремль ограничивает доступ к сети в разных регионах, блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp и закрывает десятки VPN-сервисов, которыми люди пользовались для обхода этих запретов. Власти пытаются убедить россиян, что без интернета их жизнь станет лучше. Делает это как и обычно – путем пропаганды на ТВ.
20 марта в очередном выпуске российского шоу "Поле чудес" спели песню о пользе отключения интернета. Ее исполнила руководитель вокальной студии "Комильфо" из Волгограда Анастасия Серебрякова со своим детским коллективом. Об этом сообщает издание "Верстка".
Как россиян пытаются убедить, что отключение интернета – это к лучшему?
В песне дети поют, что из-за отсутствия интернета "нет блогов и каналов", поэтому они играют в бадминтон.
Также в песне говорится о том, что "телефоны ни к чему" и что "монитора синий свет" не портит детям обед.
Кроме того, в песне призывают не волноваться из-за пропущенных уроков или занятий с репетитором, ведь "в жизни друзей видеть интереснее".
Россиян убеждают, что отключение интернета – это во благо: смотрите видео
К слову, студия Серебряковой работает в муниципальном культурно-досуговом центре "21 век", основанном администрацией Волгограда. На сайте комплекса указано, что Анастасия – лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и получила благодарность от певицы Ольги Кормухиной.
Справка: Ранее на "Поле Чудес" появлялись участники войны против Украины. В 2024 году в программе участвовал Сергей Дырмейко, завербованный в ЧВК "Вагнер". В 2025 году ведущий Якубович подарил автомобиль бойцам бригады "Пятнашка", которые сидели в зале как зрители. Власти Украины обвиняли эту бригаду в военных преступлениях.
Это музыкальное выступление вызвало возмущение у россиян. В комментариях они пишут о том, что "отключение интернета – это не прогресс, а регресс", а страна возвращается в 80-е годы. Кроме того, пользователи осуждают использование детей в подобных номерах.
Что известно об ограничении интернета в России?
На прошлой неделе в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России наблюдались перебои с мобильным интернетом. Кремль подтвердил ограничения и объяснил, что они вводятся для контроля сервисов и коммуникаций.
По новым законам мобильные операторы должны отключать клиентов по требованию ФСБ. Цель – усилить внутренний контроль во время войны в Украине, чтобы сохранить поддержку населения в случае затягивания конфликта.
В России перебои с мобильным интернетом уже серьезно осложнили жизнь крупных городов: люди не могут вызвать такси, оплачивать услуги или быстро снимать наличные. Чиновники ищут отдельные устройства для закрытого общения из-за недоверия к стандартным мессенджерам. Политтехнолог Михаил Шейтельман отмечает, что для россиян это удар по привычному комфорту и лояльности: отключение интернета разрушает цифровую основу повседневной жизни, нанося проблемы и быту, и бизнесу, и работе бюрократии.
Telegram в России планируют полностью заблокировать уже 1 апреля 2026 года из-за "системных нарушений законодательства". Причинами запрета являются "игнорирование требований по удалению запрещенного контента" и "отсутствие надлежащей защиты персональных данных россиян".