Из-за российских атак в Украине 17 октября будут действовать графики отключений света

В субботу, 17 октября, в Украине будут действовать графики отключения света. Они будут действовать как для населения, так и для бизнеса и промышленности.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Какие ограничения будут действовать 17 октября?

В субботу, 17 октября, в Украине будут применяться графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать в течение дня из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты.

С 06:00 до 23:59 графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины.

В некоторых областях в этот же период будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от одной до двух с половиной очередей.

Энергетики предупреждают, что из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями и актуальными графиками на официальных страницах операторов систем распределения – облэнерго – в своих регионах.

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Напомним, 16 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. В связи с этим ранее обнародованные графики почасовых отключений в пострадавших регионах временно не действуют.

Аварийные отключения ввели в Сумской области, в частности в части Конотопского и Роменского районов, а также в Житомирской и Полтавской областях. Кроме того, российская атака дронов повредила объекты магистральной сети, обеспечивающие электроснабжение Ровенской области, поэтому в Ровно и прилегающих районах зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.

На Волыни, в частности в Луцке, продолжаются восстановительные работы после повреждения электросетей российскими дронами. Экстренные отключения также ввели в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а потребителей призывают следить за сообщениями облэнерго и экономно использовать электроэнергию.