Как будут отключать свет в Украине 9 ноября

В некоторых областях Украины 9 ноября будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Главной причиной возврата к вынужденным ограничениям остаются последствия массированных российских атак на объекты отечественной энергетики.

Как будут действовать графики

9 ноября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления:

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 4 очередей)

Энергетики отмечают, что из-за постоянных российских обстрелов ситуация в объединенной энергосистеме может оперативно меняться в любой момент.

Актуальные почасовые графики публикуются на официальных сайтах и страницах облэнерго каждого конкретного региона.

Граждан также просят экономно расходовать электроэнергию в те часы, когда она поступает по расписанию.

По состоянию на 8 ноября из-за российских обстрелов повреждены сети, передающие и распределяющие электроэнергию. В частности, пострадала инфраструктура, из-за которой электричество из АЭС поступает в Киев и центральные области.

Временно оккупированная Запорожская АЭС из-за обстрелов потеряла внешнее электроснабжение и перешла на работу от дизельгенераторов.

Наисложнейшая ситуация с электроснабжением остается на Днепропетровщине и в Киевском регионе. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры продолжают действовать ограничения. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения.