В Укрэнерго объяснили, почему продолжительность отключений света в областях разная

Укрэнерго ежедневно анализирует ситуацию в энергосистеме страны и делает прогноз потребления на следующие сутки. Затем - доводит до всех облэнерго лимиты потребления по каждой области, впрочем, между ними есть заметная разница.

Энергетики объясняют, что интервалы отключений электроэнергии и разница в их продолжительности зависит от количества объектов критической инфраструктуры в городах и других населенных пунктах.

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Если облэнерго укладывается в лимиты – графики не действуют

Укрэнерго устанавливает предельные объемы потребления, за пределы которых во время дефицита электроэнергии выходить нельзя.

Соответственно, если облэнерго укладываются в лимит – графики не действуют. Если не укладываются – действуют графики почасовых отключений,

– отметили в Укрэнерго.

Там также объяснили, что графики и очереди отключений света составляют сами облэнерго. По регионам сами определяют количество и продолжительность очередей, которые нужны, чтобы держаться в лимите.

"Это решение облэнерго, но логика такова: в областях, где много критической инфраструктуры или военно-оборонной инфраструктуры, которую нельзя отключать, эти графики для населения и бизнеса (магазины, рестораны и прочее) соответственно будут большими, чем для областей, где критической инфраструктуры меньше", – объясняют энергетики.

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