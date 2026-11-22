22 ноября Россия совершила атаку на энергетические объекты Днепровской области. В результате несколько населенных пунктов, включая областной центр, остались без света.

Об этом сообщили в ОВА.

Какова ситуация с электричеством в Днепре?

В результате российских атак частично без света остались города Днепр и Самар. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

Власти обещают, что восстановительные работы начнутся, как толька обстановка с безопасностью позволит это сделать.

По данным СМИ, Днепр частично погрузился в темноту. В настоящее время из-за отключения электричества в некоторых районах исчезло уличное освещение и полностью остановилась работа электротранспорта. Также отсутствует электроснабжение в домах.

Днепр без уличного освещения / Фото "Суспильне"

Помимо ударов по энергетике, Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. В Днепре повреждены жилые дома. Погибла женщина. В тяжелом состоянии находится 22-летний мужчина. 49-летний мужчина – в состоянии средней тяжести.

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на очередной обстрел города. Он обратился к президенту США Дональду Трампу со следующей просьбой:

"Господин президент Трамп, спросите, пожалуйста, своего "друга", зачем он снова погрузил Днепр в блэкаут и разх**чил нам 18 троллейбусов?"

Россияне в очередной раз обстреляли Днепр / Фото с телеграм-канала Филатова

Напомним, Дональд Трамп публично назвал Владимира Путина своим другом, а затем еще подкрепил эти слова выразительным постом.

По словам Филатова, в результате вечерней российской атаки на Днепр загорелось депо электротранспорта. Также поврежден магистральный трубопровод. Из-за этого пострадала женщина, проезжавшая мимо автомобиля.

В общей сложности повреждено 18 троллейбусов. У них выбиты окна, изуродованные двери, сиденья и кузова. Еще один технический троллейбус, используемый для ремонта транспорта на маршрутах, полностью сгорел. В депо также повреждены цеха – почти все окна выбиты.

Последствия удара по депо электротранспорту / Фото з телеграмма Филатова