Крым "погрузился в темноту" ночью из-за удара по одной из ключевых подстанций: какие города остались без света

На территории временно оккупированного Крыма в ночь на 20 августа были зафиксированы отключения электроэнергии. Жители Симферополя, Севастополя, Керчи, Феодосии и ряда других населенных пунктов оказались в темноте.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных жителей.

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По словам очевидцев, в Симферополе перед отключением света наблюдались сильные скачки напряжения. Позже город полностью погрузился в темноту. А впоследствии свет пропал практически на всем полуострове.

Причиной этого могло стать попадание в электроподстанцию "Тамань". На объекте вспыхнул пожар. Важно, что эта подстанция является ключевым элементом энергомоста из Кубани в Крым.

Именно из-за этого, отмечают в телеграм-канале, около 01:45 электроснабжение пропало по всему Крыму. Аварийно допустимая мощность энергомоста составляет 810 МВт. К нему подключены 3 ключевые подстанции:

ПС "Камыш-Бурун" вблизи Керчи;

ПС "Кафа" 220 кВ вблизи Феодосии;

ВРУ-220 кВ ПС 330 кВ "Симферопольская" – конечная точка энергомоста.

Также после полуночи один из подписчиков "Крымского ветра" сообщил о трех взрывах вблизи подстанции "Кафа". Не исключено, что в результате этого она также могла быть выведена из строя.

Уже в течение ночи и утром из разных городов полуострова начали поступать сообщения о том, что свет возвращается.

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К слову, помимо "Тамани", под ударом, по данным Supernova+ , оказался и нефтяной терминал "Таманьгазнафта". Ранее, в ночь на 18 августа, на территории военного аэродрома "Кировское" на полуострове вспыхнул пожар.

По спутниковым данным, огонь зафиксировали в 02:37 возле складов и ангаров с техникой. Также после ночной атаки возгорания заметили возле складов военной техники в Севастополе, в районе села Алсу (Морозовка).