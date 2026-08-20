Про це інформує моніторинговий канал "Кримський вітер" із посиланням на місцевих.

Що відомо про блекаут у Криму?

За словами очевидців, у Сімферополі перед відключенням світла були сильні стрибки напруги. Пізніше місто повністю занурилося в темряву. А згодом світла не стало практично на всьому півострові.

Причиною тому могло стати влучання в електропідстанцію "Тамань". На об'єкті спалахнула пожежа. Важливо, що ця підстанція є ключовим елементом енергомосту з Кубані в Крим.

Саме через це, зазначають у телеграм-каналі, близько 01:45 електропостачання зникло по всьому Криму. Аварійно допустима потужність енергомосту становить 810 МВт. До нього підключені 3 ключові підстанції:

ПС "Камиш-Бурун" поблизу Керчі;

ПС "Кафа" 220 кВ поблизу Феодосії;

ВРУ-220 кВ ПС 330 кВ "Сімферопольська" – кінцева точка енергомосту.

Також після опівночі один із підписників "Кримського вітру" повідомив про 3 вибухи поблизу підстанції "Кафа". Не виключено, що внаслідок цього вона також могла бути виведена з ладу.

Уже протягом ночі й на ранок з різних міст півострова почали надходити повідомлення про те, що світло повертається.

На "Тамані" фіксували загорання: дивіться супутникові знімки, проаналізовані "Кримським вітром"

До слова, окрім "Тамані", під ударом, за даними Supernova+, був і нафтовий термінал "Таманьгазнафта". Раніше, у ніч на 18 серпня, на території військового аеродрому "Кіровське" на території півострова спалахнула пожежа.

За супутниковими даними, вогонь зафіксували о 02:37 біля складів та ангарів із технікою. Також після нічної атаки загоряння помітили біля складів військової техніки в Севастополі, у районі села Алсу (Морозівка).