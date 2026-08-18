Про це пише "Кримський вітер".
Що горіло у Криму цієї ночі
Нічна пожежа сталася на краю території військового аеродрому "Кіровське".
Моніторинговій групі "Кримського вітру" вдалося отримати дані супутникової зйомки.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Відомо, що на місці пожежі якраз знаходяться склади та ангари з технікою. Вогонь зафіксували о 02.37.
Пожежа на аеродромі / Фото "Кримського вітру"
Також загоряння помітили на складах військової техніки в Севастополі. Після нічної атаки там щось горить у районі складів недоторканного запасу військової техніки в селі Алсу (Морозівка).
Пожежа на складах військової техніки / Фото "Кримського вітру"
Вночі також була атакована головна електропідстанція Севастополя. Було два прильоти в районі об'єкта, а вранці за 3 метри від території знайшли дрон.
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ уразили місце зберігання російських БпЛА та засоби управління у Криму, а також на Херсонщині. Зокрема, було атаковано наземну станцію управління БпЛА "Оріон" у кримській Новофедорівці.