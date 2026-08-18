Об этом пишет "Крымский ветер".
Что горело в Крыму этой ночью
Ночной пожар произошел на окраине территории военного аэродрома "Кировское".
Мониторинговой группе "Крымского ветра" удалось получить данные спутниковой съемки.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Известно, что на месте пожара как раз находятся склады и ангары с техникой. Огонь зафиксировали в 02:37.
Пожар на аэродроме / Фото "Крымского ветра"
Также возгорание заметили на складах военной техники в Севастополе. После ночной атаки там что-то горит в районе складов неприкосновенного запаса военной техники в селе Алсу (Морозовка).
Пожар на складах военной техники / Фото "Крымского ветра"
Ночью также была атакована главная электроподстанция Севастополя. Было два удара в районе объекта, а утром в 3 метрах от территории нашли дрон.
Напомним, что накануне ВСУ нанесли удары по месту хранения российских БПЛА и средствам управления в Крыму, а также в Херсонской области. В частности, была проведена атака наземной станции управления БПЛА "Орион" в крымской Новофедоровке.