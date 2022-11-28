Отключение электроэнергии в Украине: где не будет света 28 ноября

Враг нанес большой вред энергосистеме, поэтому по всей стране продолжаются отключения света. Пока удалось немного стабилизировать ситуацию, поэтому большинство обесточений – плановые.

Несмотря на это, иногда ввели и аварийные отключения. Где именно сегодня не будет электроэнергии, рассказывает 24 канал .

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Ситуация в Киеве

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, с утра в Киеве все еще действуют экстренные отключения электроэнергии. Соответственно, почасовые графики временно не работают.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк обнародовал обновленный график стабилизационных отключений в регионе. Однако пока они не действуют.



Стабилизационные отключения Черновицкой области / График АО "Черновцыоблэнерго"

В "Черновцыоблэнерго" сообщили о введении внезапных экстренных отключений. По их словам, область пока получает менее 40% электроэнергии от общих потребностей.

Кроме того, свет приоритетно поставляется в критически важную инфраструктуру региона. При такой нагрузке гарантировать соблюдение каких-либо графиков невозможно, подчеркивают в компании.

Отключение в Сумской области

В понедельник утром в "Сумыоблэнерго" предупредили, что вдобавок к плановым в области вводятся также аварийные отключения.



Стабилизационный график почасовых отключений / Скриншот из "Сумыоблэнерго"

Чуть позже, председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий предупредил местных жителей, что электроэнергия может исчезать раньше времени, указанного в графиках, а ограничение потребления длиться дольше. Дело в том, что стабилизационные и аварийные графики будут действовать одновременно.

Дмитрий Живицкий добавляет, что на 10:30 в Сумах одновременно применены 1 и 2 очереди отключений. То есть график по городу и области будут проводиться 2 через 2 часа.

Что со светом в Полтавской области

Утром по всей территории Полтавщины временно отменили графики почасовых отключений. В регионе сейчас ввели аварийные отключения.



Что нужно иметь на случай длительных отключений света / Инфографика 24 канала

Где не будет электроэнергии в Харьковской области

Местное облэнерго обнародовало графики на период с 28 ноября по 4 декабря. Несмотря на это, по всей стране продолжаются аварийные отключения.

Харьковщина – не стала исключением. В регионе действуют аварийные отключения.

В Черкасской области – желтые графики

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец утром 28 ноября сообщил населению, что в области применяют желтый график отключений электроэнергии.

Аварийные обесточения будут проходить в две очереди:

Свет на Хмельнитчине

Желтый график отключений вводится, когда ситуация в энергосистеме региона ухудшается. Тогда отключения происходят так: 3 часа света нет, потом еще 3 – есть.

В регионе удалось немного стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Хмельницкий городской голова Александр Симчишин поделился актуальным графиком почасовых отключений.



Графики отключений света в Хмельницкой области по состоянию на 28 ноября / Александр Самчишин

Ситуация с отключениями в Одесской области

В Одесской области предупредили об экстренных отключениях электроэнергии. Поэтому традиционные стабилизационные графики пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации,

– заверили в ДТЭК "Одесские электросети".



Электроэнергию можно найти в ближайшем "Пункте несокрушимости" / Инфографика 24 канала

В Винницкой области действуют стабилизационные отключения

В АО "Винницаоблэнерго" 28 ноября сообщили о том, что ввели по две очереди в графики почасовых отключений. Это предполагает, что света одновременно не будет сразу у двух групп потребителей :

08:00-10:00 – 2 и 3 очередь;

– 2 и 3 очередь; 10:00-12:00 – 1 и 3 очередь;

– 1 и 3 очередь; 12:00-14:00 – 1 и 2 очередь;

– 1 и 2 очередь; 14:00-16:00 – 2 и 3 очередь;

– 2 и 3 очередь; 16:00-18:00 – 1 и 3 очередь;

– 1 и 3 очередь; 18:00-20:00 – 1 и 2 очередях;

– 1 и 2 очередях; 20:00-22:00 – 2 и 3 очередь;

– 2 и 3 очередь; 22:00-00:00 – 1 и 3 очередь.

Будет ли свет на Волыни

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал о ситуации с энергоснабжением в регионе. По его словам, по состоянию на 9:00 утра 28 ноября в Волынской области заживало 30% потребителей .

Глава ОВА объясняет, что это связано с тем уровнем разрушений, который нанес враг энергосистеме страны. Жителей региона обеспечивают светом настолько, насколько это позволяет мощности.

Для того чтобы избежать перегрузки линий, в облэнерго ввели поочередные графики. приоритетно электричеством снабдили все важные объекты критической инфраструктуры.

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