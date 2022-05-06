Отключение Сбербанка от SWIFT мало что изменит, еще больше навредить невозможно, – эксперт

Россия смогла избежать дефолта и в очередной раз выплатила евробонды. Однако санкции США и ЕС уже нанесли серьезный удар российской экономике. Больше навредить невозможно, а отключение Сбербанка от SWIFT мало что изменит.

Об этом рассказал 24 каналу экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

К теме Россия сократит добычу нефти на 20% из-за нефтяного эмбарго от ЕС, – аналитик

По его словам, на работу российского Сбербанка уже повлияли американские санкции. Этот банк уже был отнесен к наиболее жесткому пакету санкций.

Еще больше навредить "Сбербанку" тяжело, он и так уже остался просто условным банком, оперирующим только в России. Отключение от SWIFT мало что изменит, это просто символический шаг,

– подчеркнул Фурса.

Эксперт добавил, что такой шаг важен, но де-факто американцы всю работу за европейцев уже проделали.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Каждый день через систему проходят транзакции на триллионы долларов.Это важнейшая финансовая система в мире, она контролируется центральными банками Европы, США, Канады и Японии.

Сергей Фурса заверил, что все последствия дефолта российская экономика уже ощутила благодаря санкциям. "Моральный дефолт России произошел. Поэтому реальный дефолт мало что изменил бы", – добавил он.

Эксперт говорит, что россияне сейчас лишились несколько сотен миллионов долларов. В целом, с начала войны резервы Центробанка уменьшились на 50 миллиардов долларов.

Вредить "Сбербанку" еще больше уже фактически невозможно, – Фурса



Когда россияне ощутят влияние санкций? Сергей Фурса подчеркнул, что ощутимый крах российской экономики начнется где-то летом. "Экономический кризис – это очень медленный процесс, но неотвратимый. Летом начнется глубокий экономический кризис", – добавил он.

Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России. Он будет включать в себя выход большинства российских банков из международной системы быстрых финансовых операций SWIFT, а также ограничения в энергетическом секторе.

Видео по теме – СМИ: ЕС рассматривает персональные санкции против любовницы Путина