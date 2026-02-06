Военный рассказал, как на фронт повлияло отключение терминалов Starlink

В начале февраля у российских оккупантов на фронте массово перестали работать терминалы Starlink. Многие обозреватели сейчас упускают некоторые важные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд, заметив, что важно обратить внимание на то, что будет именно в долгосрочной перспективе. Пока не стоит делать поспешные выводы, или это кардинально повлияет на ситуацию на фронте.

Как отключение Starlink повлияло на фронт?

По словам военного, были сообщения о жалобах российских оккупантов на отключение Starlink. Впрочем, не секрет, что враг имеет определенные альтернативы связи. К примеру, та же самая радиосвязь.

Сейчас отключение Starlink никак не повлияло на подразделение, где служит военный. Если и были единичные случаи проблем, то они быстро решались.

Несмотря на проблемы со связью, которые возникли у врага, он все равно наносит удары, проводит разведку. Также оккупанты пытаются осуществлять огневое поражение. Авиация летает. Наблюдаем и другие воздушные цели,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что и украинские военные могут иметь проблему с доступом к Starlink. Некоторые бойцы опасаются проходить верификацию из-за риска перераспределения оборудования.

Отключение Starlink на фронте: что известно

И украинские военные, и российские оккупанты активно используют терминалы Starlink на фронте. Терминалы напрямую подключаются к сети низкоорбитальных спутников. Это дает возможность получать стабильную связь в условиях действия средств РЭБ и других преград со связью на фронте. Starlink помогает передавать данные, проводить разведку, координировать подразделения и тому подобное.

Данные о том, что Россия использует системы Starlink, начали появляться еще в 2024 году. Официальных поставок этих терминалов в страну-агрессора нет, поэтому их завозили через третьи страны. В конце концов враг начал использовать эти системы на различных дальнобойных ударных беспилотниках. Это позволяет оккупантам напрямую управлять дроном, хоть оператор может быть за сотни километров. К примеру, именно так враг атаковал автобус с шахтерами, где было 12 погибших.

Минобороны Украины обратилось к компании SpaceX. Они нашли решение, как заблокировать российские терминалы. Отныне их нужно верифицировать для использования на территории Украины. Все остальные терминалы будут отключаться. Уже 4 февраля оккупанты начали жаловаться о том, что Starlink перестал у них работать.

В американском Институте изучения войны уже рассказали, как отключение Starlink повлияет на возможности России на фронте. Им станет значительно сложнее проводить разведку, обеспечивать связь между группами и вообще проводить наступательные операции, не говоря уже об атаках дронами.