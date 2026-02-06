Об этом 24 Каналу рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд, заметив, что важно обратить внимание на то, что будет именно в долгосрочной перспективе. Пока не стоит делать поспешные выводы, или это кардинально повлияет на ситуацию на фронте.

Как отключение Starlink повлияло на фронт?

По словам военного, были сообщения о жалобах российских оккупантов на отключение Starlink. Впрочем, не секрет, что враг имеет определенные альтернативы связи. К примеру, та же самая радиосвязь.

Сейчас отключение Starlink никак не повлияло на подразделение, где служит военный. Если и были единичные случаи проблем, то они быстро решались.

Несмотря на проблемы со связью, которые возникли у врага, он все равно наносит удары, проводит разведку. Также оккупанты пытаются осуществлять огневое поражение. Авиация летает. Наблюдаем и другие воздушные цели,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что и украинские военные могут иметь проблему с доступом к Starlink. Некоторые бойцы опасаются проходить верификацию из-за риска перераспределения оборудования.

Отключение Starlink на фронте: что известно

И украинские военные, и российские оккупанты активно используют терминалы Starlink на фронте. Терминалы напрямую подключаются к сети низкоорбитальных спутников. Это дает возможность получать стабильную связь в условиях действия средств РЭБ и других преград со связью на фронте. Starlink помогает передавать данные, проводить разведку, координировать подразделения и тому подобное.

Данные о том, что Россия использует системы Starlink, начали появляться еще в 2024 году. Официальных поставок этих терминалов в страну-агрессора нет, поэтому их завозили через третьи страны. В конце концов враг начал использовать эти системы на различных дальнобойных ударных беспилотниках. Это позволяет оккупантам напрямую управлять дроном, хоть оператор может быть за сотни километров. К примеру, именно так враг атаковал автобус с шахтерами, где было 12 погибших.

Минобороны Украины обратилось к компании SpaceX. Они нашли решение, как заблокировать российские терминалы. Отныне их нужно верифицировать для использования на территории Украины. Все остальные терминалы будут отключаться. Уже 4 февраля оккупанты начали жаловаться о том, что Starlink перестал у них работать.

В американском Институте изучения войны уже рассказали, как отключение Starlink повлияет на возможности России на фронте. Им станет значительно сложнее проводить разведку, обеспечивать связь между группами и вообще проводить наступательные операции, не говоря уже об атаках дронами.