Стало очень неприятным сюрпризом: как отказ Starlink испортил планы России и чем еще грозит

Россияне сильно паникуют из-за массовой блокировки Starlink на фронте. Ведь это повлекло серьезную катастрофу со связью в рядах армии России.

В Генштабе ВСУ подтвердили большие проблемы у врага. Как блокировка Starlink уже повлияла на планы россиян и чем в дальнейшем грозит, специально для 24 Канала разобрали эксперты.

Стоит внимания Полностью уничтожили свою штурмовую группу, – "Атеш" о хаосе в армии России в результате отказа Starlink

Почему россияне удивлены блокировкой Starlink?

Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что, начиная с 2022 года, россияне существенно развили связь. И сейчас именно Starlink предоставляет возможность стабильной связи.

Россияне этим пользовались, а сейчас у них паника. Отключение Starlink даже остановило ряд наступательных операций, или по крайней мере штурмов на некоторых направлениях,

– отметил Пехньо.

Поэтому блокировка Starlink является серьезной потерей для врага. И это стало для россиян большой неожиданностью. Потому что, отметил военный обозреватель, от первого сообщения о БПЛА со Starlink и до их блокировки – прошла всего неделя.

В общем это стало очень плохой новостью для армии России.

Как отключение Starlink посеяло хаос в армии России: смотрите видео

Какие проблемы возникли в России из-за отключения Starlink?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахилес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил, что Starlink решает такой чрезвычайно сложный вопрос как организация связи на линии боестолкновения.

Россия сначала активно применяла Starlink на временно оккупированных территориях, на передней линии соприкосновения и даже в отдельных районах на линии госграницы. Но враг пошел еще дальше и начал использовать Starlink как источник передачи связи к ударным и разведывательным БПЛА.

И это приобрело критически массовое явление,

– сказал Федоренко.

Понимая серьезность проблемы, министр обороны Украины Михаил Федоров прокоммуницировал с компанией SpaceX, которая владеет Starlink. И удалось сделать одну очень простую вещь, которая сработала надежно как автомат Калашникова: все Starlink, которые есть в ВСУ, нужно было подать на регистрацию по простому алгоритму. В результате все зарегистрированные средства продолжили корректную и актуальную работу на поле боя.

Кстати, в Офисе Президента раскрыли, как удалось договорились с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о Starlink. Советник ОП Михаил Подоляк отметил, что Украина работает с компанией SpaceX с начала полномасштабного вторжения. Главе Минобороны Михаилу Федорову удалось выстроить доверительную коммуникацию, что принесло свои результаты.

Тем временем, добавил военный, те Starlink, которые использовали россияне и не были зарегистрированы, автоматически отключились. Это привело к невозможности применения беспилотников со спутниковой станцией Starlink. Поэтому сейчас в рядах врага есть определенная дезорганизация в коммуникации и координации структурных подразделений на передней линии боестолкновения. Также россияне не могут применять Starlink с разведывательными и ударными БПЛА.

Как на россиян повлияло ограничение работы Starlink: смотрите видео

На какие хитрости может пойти РФ после отказа Starlink?

Как отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, спутниковая связь стала для россиян ключевым инструментом управления и координации на передовой. А неожиданное блокирование работы Starlink ударило по основе управления вражескими войсками.

В то же время он предупредил об угрозах со стороны России. Ведь враг попытается найти уязвимые места. Поэтому не исключено, что россияне будут пытаться использовать чужие или неправильно оформленные терминалы, чтобы частично вернуть управляемость.

Единственная реальная угроза – это похищение зарегистрированных украинских терминалов,

– считает Лакийчук.

Однако, добавил он, даже если россияне попытаются захватить некоторые устройства, на фронт в целом это не повлияет. И врагу точно не удастся быстро решить такую большую проблему.

К каким коварным действиям могут прибегнуть россияне после блокировки Starlink: смотрите видео

Имеет ли ограничение работы Starlink риски для ВСУ?

Василий Пехньо отметил, украинские военные, которые используют личные терминалы Starlink, могут столкнуться с определенными проблемами из-за отсутствия верификации.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал украинских военных зарегистрировать свои терминалы через защищенный канал Delta, чтобы те попали в реестры верификации и продолжили работу на территории Украины.

Понятное дело, что это сделали не все, и это вызывает определенную волну возмущения и проблем по отключению Starlink. Я думаю, что это можно пофиксить,

– сказал Пехньо.

Он объяснил, что наши бойцы опасаются, что после верификации их Starlink могут забрать. Ведь волонтеры, покупающие оборудование для конкретных военных за счет родственников, друзей и знакомых, стараются не ставить это имущество на учет военного подразделения, боясь его перераспределения.

Но те, кто не прошел верификацию, оказались сейчас за бортом. Думаю, что этот риск значительно больше, чем то, что терминал Starlink могут поставить на баланс воинской части,

– заявил военный обозреватель.

В то же время он напомнил, что в Минобороны заверили бойцов, что такого не произойдет.

Как россиянам отключили Starlink?