Это важно для защиты населения и не только, – Федоров об отключении Starlink для врага

Украина добилась блокировки российских терминалов Starlink, которые использовались для управления дронами. Это решение значительно снизило эффективность российских атак и усилило оборонительные возможности Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, передает 24 Канал.

Смотрите также Продались за 30 долларов: в Одесской области двое украинцев согласились зарегистрировать Starlink для россиян

Как отключение терминалов Starlink у врага повлияло на ход войны?

По словам Федорова, Киеву удалось договориться со SpaceX об отключении терминалов Starlink для россиян.

Минобороны приняло такие меры для защиты мирного населения и укрепления возможностей украинской армии. Украинские специалисты разработали систему регистрации терминалов и антифрод-защиту.

Представители министерства провели ряд переговоров со SpaceX, сосредоточившись не только на технологические противодействия России, но и на справедливом применении западных технологий.

После реализации мероприятий Россия фактически потеряла связь: количество ее трансляций сократилось в 11 раз, а перехват радиоэфиров значительно возрос.

К слову, полковник Антс Кивиселг, командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии заметил, что блокирование Starlink у россиян способствовало успехам украинских контрнаступательных действий. По его словам, из-за прекращения доступа к спутниковой связи враг потерял качественный обмен тактическими данными, контроль боевых действий и взаимодействие между частями – это привело к нарушениям в системе командования.

Что в России говорят об отключении Starlink?