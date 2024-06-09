Графики возвращаются 10 июня: когда завтра не будет света

Завтра, 10 июня, по всей Украине снова будут выключать свет. В Укрэнерго рассказали, как будут действовать графики отключений.

9 июня по Украине электроэнергию не выключали. Впрочем, уже с начала новой недели графики отключений вернутся.

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Когда не будет света завтра

По всей стране 10 июня введут графики почасовых отключений. У бытовых и промышленных потребителей выключать свет будут вечером. Отключения возможны в течение 6 часов: с 16:00 до 22:00. Для объектов критической инфраструктуры электроснабжение будет обеспечиваться бесперебойно.

Как объяснили в Укрэнерго, возвращение к графикам – вынужденный шаг. С понедельника прогнозируют рост потребления электроэнергии.

Отключение света в течение 10 июня / Фото Укрэнерго

Почему в воскресенье свет не выключали

9 июня украинцы были со светом весь день. В Укрэнерго говорят, что на то было две причины. Первая – в выходной день снизилось потребление электроэнергии. Во-вторых, в работу после ремонта вернулся блок АЭС.

Когда не будет отключений

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, ситуация в энергосистеме очень серьезная. В результате российских атак она потеряла более 9 гигаватт мощностей.

Для того чтобы наша энергетическая система вернулась к нормальному функционированию, нужно около 2 лет.

Харченко отметил, что с середины августа ситуация улучшится. Однако зима будет сложной.

Между тем, в Укрэнерго ответили, существует ли риск полного блэкаута. Там напомнили, что блэкаут – это "большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и Укрэнерго не контролирует работу системы". В то же время контролируемые отключения применяют целенаправленно для того, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

Пока в Укрэнерго не видят возможности для такой системной аварии. Однако это прогноз без учета возможных российских массовых обстрелов. Отметим, что Россия продолжает намеренно бить по объектам энергетической инфраструктуры. Цель врага – это как раз тотальный блэкаут.