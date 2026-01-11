В трех районах Киева действуют аварийные отключения, в остальной столице – стабилизационные графики
- В трех районах Киева ввели экстренные отключения света, остальные города работает по стабилизационным графикам.
- Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, и из-за низкой температуры введены вынужденные отключения для предотвращения аварий.
В воскресенье, 11 января, в трех районах Киева ввели экстренные отключения света. Тем временем в остальной части города действуют стабилизационные графики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что сейчас со светом в Киеве?
Экстренные отключения света 11 января действуют на Левом берегу Киева, а также в Печерском и Голосеевском районах столицы.
Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, усложняет ситуацию низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий,
– объяснили в ДТЭК.
Между тем в остальных городах действуют стабилизационные графики – их можно увидеть на сайте или чат-боте ДТЭК. Сейчас энергетики работают над устранением локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.
Ситуацию также прокомментировал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, в Киеве и Киевской области уже завершился ключевой этап аварийно-восстановительных работ. К тому же продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графиков почасовых отключений.
Какова ситуация в энергосистеме в целом?
По данным ДТЭК, сейчас украинская энергосистема переживает самый сложный период за эту зиму. После того как россияне атаковали Днепропетровскую и Киевскую области, в этих областях появились проблемы с передачей электроэнергии. Кроме того, в результате непогоды добавились повреждения сети.
Кроме того, ночью была обесточена и Запорожская область. Об этом сообщил Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА. Но впоследствии электроснабжение удалось восстановить.