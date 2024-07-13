Завтра, 14 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток, передает 24 Канал.

Смотрите также Ограничения больше, чем прогнозировалось: какая ситуация в энергосистеме 13 июля

Обратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

Как будут выключать свет завтра

В Укрэнерго сообщили, что в это воскресенье отключения света будут применять в течение всех суток.

С 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут действовать три очереди отключений одновременно,

– заявили в Укрэнерго.

Читайте также Отключение света во Львове: как будут действовать графики 13 июля

Кстати, сегодня, в субботу, облэнерго будут применять три очереди отключений с 14:00 до конца субботы. В Укрэнерго объяснили, что причина усиления ограничений – аномальная жара и выше прогнозного уровень потребления.