Завтра, 14 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби, передає 24 Канал.
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Як вимикатимуть світло завтра
В Укренерго повідомили, що цієї неділі відключення світла будуть застосовувати упродовж всієї доби.
З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно,
– заявили в Укренерго.
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До речі, сьогодні, у суботу, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця суботи. В Укренерго пояснили, що причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.