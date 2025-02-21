В Украине снова будут выключать свет: попадут ли под удар бытовые потребители
21 февраля в Украине снова будут применять графики отключения света. К сожалению, российские атаки повредили ряд энергообъектов.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Кого коснутся новые отключения света
21 февраля с 6:00 до 20:00 в Украине будут применяться меры ограничения мощности, то есть отключение света для промышленности и бизнеса.
Причиной таких мер являются недавние обстрелы энергетической инфраструктуры Россией. Враг в последнее время активно применяет ударные дроны для этих задач.
Чтобы вернуть энергетические мощности к работе, энергетики усиленно работают.
Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Подробнее об этом можно узнать на сайтах или на официальных страницах облэнерго конкретного региона в соцсетях.
В Укрэнерго также призвали экономно потреблять электроэнергию в течение этих суток.