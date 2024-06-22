Только в течение 4 часов: как завтра будут отключать свет в Украине

В воскресенье, 23 июня, в Украине также будут действовать графики почасовых отключений. Однако свет планируют выключать только в течение нескольких часов.

Так, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером. В частности, с 19:00 до 23:00.

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Отключение света 23 июня

Графики почасовых отключений будут действовать с 19 до 23, сообщили в облэнерго. Добавили, что причина – снижение потребления в выходной день.

Также отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Добавим, в ДТЭК также писали, что 23 июня графики отключений будут применяться с 19:00 до 23:00.

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